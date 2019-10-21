شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تطلق ملتقى توظيف يوفر 9500 فرصة عمل بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق وزير القوى العاملة، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، فعاليات الملتقى التوظيفى للشباب لأبناء الدقهلية، الذى تنظمه مديرية القوى العاملة، بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضى، ويوفر 9500 فرصة عمل للذكور والإناث من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها فرص عمل مناسبة لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه والأقصى 2300 جنيه، من خلال ما يزيد عن 90 شركة، بحضور أحمد القللى وكيل الوزارة مدير المديرية، والسيد السنجابى وكيل المديرية.

وقال وزير القوى العاملة إن توفير فرص العمل للشباب من خلال الملتقيات التى يتم تنظيمها بمديريات القوى العاملة بالمحافظات تأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، لكى يبدأ الشباب فى العمل وتتكون عنده الخبرة المطلوبة، التى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة، للحد من نسب البطالة، بخفض معدلاتها، التي وصلت خلال الربع الثانى من العام الحالى إلى 7.5% من إجمالى قوة العمل، مقابل 8.1% فى الربع الأول من العام ذاته، بانخفاض 0.6%، بفضل المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الدولة المصرية لكى تستوعب الشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية وجادة.

وقال أحمد القللى مدير المديرية، إنه من المقرر أن يسلم وزير القوى العاملة خلال فعاليات ملتقى التوظيف 200 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تسليم شهادات التخريج لأولى الدفعات من المتدربين فى الدورة التدريبية لأعمال السباكة بوحدات التدريب المتنقلة وعددهم 15 عاملا، بمنحهم شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادة قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة.