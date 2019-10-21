شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تخلى ترامب عن استضافة قمة السبع المقبلة فى ناديه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أجبر على التخلى عن خططه لاستضافة قمة السبع للعام المقبل فى ناديه الفخم للجولف، وذلك بعدما تبين أن الخطوة قد أثارت استياء الجمهوريين وأصبحت سريعا جزءا من تحقيق العزل الذى يهدد رئاسته.

وفى سلسلة من المكالمات الهاتفية التى أجراها ترامب مع حلفائه المحافظين، قيل للرئيس الأمريكى إن الجمهوريين يصارعون للدفاع عنه فى عدة جبهات، بحسب ما قال أحد مسئولى الإدارة الذى رفض الكشف عن هويته لمناقشة أمور داخلية.

وفى غضون ذلك، تواصل هجوم الديمقراطيين على ترامب لمنحه عقدا حكوميا هائلا لشركته، وقالوا إنهم ربما يضيفوا هذا الانتهاك الصارخ المزعوم لبنود العزل التى يقومون بإعدادها.

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كان البيت الأبيض يصارع لتفسير قرار ترامب الخاصة بقمة السبع بعد الإعلان عنه يوم الخميس. وسرعان استغل معارضو الرئيس الأمريكى الفرصة باعتبارها مثالا آخرا على إساءة استخدام ترامب لمنصبه من أجل تحقيق مصالح شخصية، حتى أن العديد من الجمهوريين بدوا مترددين فى تقديم غطاء سياسى.

وقد حاول القائم بأعمال رئيس موظفى البيت الأبيض الدفاع عن القرار فى مؤتمر صحفى، لكنه تسبب فى جدل جديد برده على سؤال يتعلق بمكالمة ترامب مع رئيس أوكرانيا التى اثارت تحقيق العزل.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن ترامب عندما أعلن القرار بشأن استضافة قمة السبع كان يعلم أنه سيتعرض لانتقادات، كما قال لمساعديه، وكان مستعدا للهجوم المحتوم من قبل الديمقراطيين. لكن ما لم يكن ترامب مستعدا له هو رد فعلى الجمهوريين الذين قال بعضهم إن اختيار ترامب لناديه قد تاجوز الحدن وأنهم لا يستطيعون الدفاع عنه.