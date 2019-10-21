شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: الاحتجاجات تعبر عن آلام الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس لبنان ميشال عون، اليوم الأحد، إن الاحتجاجات تعبر عن آلام الناس لكن ليس من العدل توجيه الاتهام للجميع.

وأضاف عون، على حسابه موقع "تويتر"، "يجب أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا".

تأتى التصريحات بالتزامن مع انطلاق اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى، فى قصر بعبدا الرئاسى، للتوافق على حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية على نحو فورى فى ضوء الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة التى يشهدها لبنان.