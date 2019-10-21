شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع وثيقة الإعلان السياسى بين الوفد الحكومى السودانى والجبهة الثورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الوفد الحكومى السودانى والجبهة الثورية، وثيقة الإعلان السياسى فى "جوبا" عاصمة جنوب السودان، اليوم الاثنين.

جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة "سكاى نيوز" دون التطرق لتفاصيل أخرى.

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كانت الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة الإعلان السياسى، على أن يقدم للوساطة، ويوقع بحضور أعضاء مجلس الأمن الدولى.

يذكر أن الحكومة السودانية الانتقالية والمجلس السيادى، قد أعلنا عن بدء الجولة الثانية من المفاوضات مع الجبهة الثورية، والتي تضم معظم الحركات المسلحة، وينضم تحت لواءها تجمع قوى نداء السودان، والذى يضم العديد من القوى السياسية التي تستند إلى أذرع مسلحة.

واتفقت الجبهة والحكومة السودانية سبتمبرالماضى، على بدء تلك الجولة في جوبا عاصمة جنوب السودان برعاية من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لإحلال السلام الغائب عن السودان منذ سنوات طويلة.