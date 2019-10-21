شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. انطلاق جلسة الحكومة فى قصر بعبدا الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبنان.. انطلقت، اليوم الاثنين، فاعليات جلسة مجلس الوزراء اللبنانى، فى قصر بعبدا، بحسب ما ذكرت الرئاسة اللبنانية.

كانت القوى الأمنية قد كثفت من تواجدها فى محيط قصر (بعبدا) الرئاسى بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للتوافق على حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية على نحو فورى فى ضوء الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة التى يشهدها لبنان.