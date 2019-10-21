شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تنفى تطبيق رسوم جديدة على مواطنى القناة نظير انتقالهم بالمعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لم يتم فرض رسوم جديدة على مواطنى مدن القناة نظير استخدام المعديات وانتقالهم عبرها.

جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعى بشأن تطبيق رسوم جديدة على مواطنى مدن القناة نظير انتقالهم عبر مرفق المعديات التابع للهيئة من شرق القناة إلى غربها والعكس.

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وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان له، إن هيئة قناة السويس توجه عناية المواطنين بتحرى الدقة فيما تردد بهذا الشأن وتنوه بأن جميع المركبات التى تقل المواطنين بنوعيها الأجرة والملاكى والتى تحمل لوحات معدنية لذات المحافظة التى تعبر منها إلى الضفة الأخرى مُعفاة تمامًا من الرسوم وتعبر مجانًا.

أضاف، رئيس هيئة قناة السويس، أن قائمة المركبات المُعفاة من الرسوم تتسع لتشمل سيارات مرفقى الإسعاف والإطفاء، فيما عدا ذلك يتم تحصيل رسوم رمزية على فئات المركبات الأخرى ويوجه عائدها لتغطية جانب من تكاليف الصيانة والتشغيل لهذه المرافق الحيوية الخدمية غير الهادفة إلى الربح، و تسعى الهيئة للتخفيف عن كاهل المواطنين بتقديم حزمة من التسهيلات للمترددين بصفة مستمرة على محاور العبور المُختلفة بعمل اشتراكات شهرية وربع سنوية تتولى شركة قناة السويس للاستثمار إصدارها نظير مبالغ رمزية.

وأهاب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، المواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار المغلوطة مجهولة المصدر وتحرى الدقة فيما يتم تداوله من بعض وسائل الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعى التى تنال من سمعة الهيئة وتسعى للتأثير على مكانتها الرائدة داخليًا وخارجيًا، مشددًا على أن استقاء الأخبار والمعلومات الصحيحة يكون من خلال الموقع الرسمى للهيئة www.suezcanal.gov.eg.