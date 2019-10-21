تحد من الزحام والتلوث.. 10 معلومات عن أتوبيسات "التردد السريع" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه مستهدف تشغيل أتوبيسات سريعة التردد ضمن مشروع النقل الجماعي "Bus rapid transit".

جاء ذلك خلال افتتاحه لمحطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، الأحد.

ويقدم (الخليج 365) 10 معلومات عن الأتوبيسات سريعة التردد، كالآتي..

1- نظام نقل عام مرن ومتكامل يوفّر خدمة سريعة وآمنة وتقدم مستوى عال من الخدمات، إذ تسير بترددات تصل إلى دقائق معدودة.

2- يعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مخصّصة.

3- عربات الأوتوبيس قابلة للزيادة بضم أوتوبيسين أو ثلاثة.

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4- يساعد على الحد من التلوث البيئي لأنه يعمل عن طريق الكهرباء.

5- تعمل وزارة النقل حاليًا على الانتهاء من إنشاء المسارات والطرق اللازمة لسير "BRT".

6- يضاهي في سرعته المترو والقطارات.

7- مصر بصدد التعاقد على عدد من الأتوبيسات ذات التردد السريع مع دولة المكسيك.

8- 160 مدينة كبيرة في العالم طبقت نظام الأوتوبيس سريع التردد بديلاً للمترو.

9- تكلفة 7 كيلومترات من مترو الأنفاق تعادل تنفيذ 425 كم من مسار أتوبيسات التردد السريع.

10- كان أول استخدام لنظام الحافلة سريعة التردد بالعالم في مدينة كوريتيبا، البرازيل عام 1974.