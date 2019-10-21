مصر | ضبط 81 قضية جنائية بشارع عثمان محرم في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 81 قضية جنائية بشارع عثمان محرم في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم، دائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 60 كرسيا – 10 طقطوقة – 10 أوتاد وسلاسل – 3 ترابيزة – 3 شمسية – استاند – 3 أسطوانة غاز – 3 مانيكان – 5 تروللي – وبلغ الإجمالي 94 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 قضية مخدرات – 4 أسلحة بيضاء – ضبط وإحضار – جناية – مستأنف – 5 اشتباه – 2 دراجة بخارية - 45 جزئي – وبلغ الإجمالي 81 قضية مخالفة.