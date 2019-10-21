مصر | ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 هاربين من أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 55 كرسى – 25 ثلاجه – 10 ترابيزة – 35 اسطوانه – 55 قلب الشيشة – 4 استاند – 3 تروللي – خلاطة – 2 ميزان – 2 شمسية – 50 لوح خشب – 130 الإجمالى، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 20 اشتباه – 3 بائع متجول – 3 تسول – مضايقة سائحين – 3 أحكام - 30 الإجمالي.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 680 كرسى – 25 ثلاجه – 250 ترابيزة – 35 اسطوانه – 55 قلب الشيشة – 35 استاند – 46 تروللي – 10قلاية – 5 شواية – 27 ميزان – 5 عربة يد – 3 سماعات – 6 ارجوحة – 2 توك توك – 7 تروسيكل – 36 كشك – 1227 الإجمالي، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 10 قضايا مخدرات – 3 سلاح ناري – 16 سلاح ابيض – 15 مسجل شقي – 18 نوعيات خطرة – 12 شقة مفروشة – 2 معرض سيارات – 22 جناية – 32 مستانف – 142 جزئي، 25 غرامة – 30 مخالفة – 45 توك توك – 120 حملة إزالة – 135 مخالفة مرورية – 30 اشغال طريق -1 إزالة كشك- 25 إزالة كافية – 4500 - 679 الإجمالي، وفي مجال المرور تم تحرير 120 مخالفة نموذج 125- 10 تصالح فوري – 130 سحب متنوع – 45 توك توك – 16 دراجة بخارية – 2 حجز سيارة – 323 الإجمالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

