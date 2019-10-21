مصر | أمن الجيزة يكشف تفاصيل حريق فنطاس محمل بـ30 طن بنزين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف تفاصيل حريق فنطاس محمل بـ30 طن بنزين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل نشوب حريق بفنطاس محمل بـ30 طن بنزين، بالطريق الإقليمي.

وتلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بسيارة نقل بالطريق الإقليمي بعد مطلع طريق الواحات، اتجاه الفيوم.

وانتقل على الفور اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، ونائبه، وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية بالقطاع مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء وبالفحص تبين نشوب حريق بالسيارة رقم س.ر.ف 9823 نقل (تابعة لشرة السهام البترولية )، وتمكنت القوات من محاصرة النيران، والسيطرة على الحريق.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وأخطرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية للمعاينة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

