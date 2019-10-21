أخبار مصر | طقس الإثنين.. حار نهارا مصحوب بسقوط أمطار على عدة مناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الإثنين.. حار نهارا مصحوب بسقوط أمطار على عدة مناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاود درجات الحرارة، للارتفاع اليوم الإثنين، حيث يسود البلاد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا على جميع الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 21 32

الإسكندرية 21 27

شبين الكوم 21 32

طنطا 21 28

بلطيم 21 27

مطروح 20 25

السلوم 20 24

سيوة 20 30

بورسعيد 22 28

دمياط 22 28

الزقازيق 20 32

الإسماعيلية 20 31

السويس 21 32

العريش 20 28

رفح 20 27

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رأس سدر 22 31

نخل 14 30

نويبع 24 30

طابا 22 29

كاترين 14 25

الطور 21 31

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 33

بنى سويف 20 33

المنيا 19 34

أسيوط 20 35

سوهاج 20 36

قنا 21 36

الأقصر 21 37

أسوان 23 38

الوادى الجديد 23 37

حلايب 27 33

شلاتين 26 35