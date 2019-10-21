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إنهاء تنفيذ باقى محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو قبل موعدها بـ3 أشهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل، أنه سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو حتى محطة عدلى قبل إبريل 2020 بدلا من يونيو 2020، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ وتشغيل محطتي النزهة 1 وهشام بركات أمام الركاب خلال ديسمبر المقبل.

 

وأضافت وزارة النقل، أنه جارى إنهاء تنفيذ محطات النزهة وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور  وورشة للعمرة الجسيمة، بحيث يتم الإنتهاء من تنفيذها قبل  الموعد المحدد بالجدول الزمنى بـ 3 أشهر.

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وأوضحت المصادر، أن ورشة العمرة الجسيمة المخصصة لصيانة قطارات الخط الثالث والمجاورة لمحطة عدلى منصور ستكون الأكبر فى الشرق الأوسط، وسيتم الإنتهاء من تنفيذها هى الأخرى قبل الموعد المخطط لها بـ 3 أشهر.

 

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