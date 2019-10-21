شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام تفصل الأقصر من عودة "أوبرا عايدة" بعد 22 عاما من التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفصل محافظة الأقصر 5 أيام على عودة عروض "أوبرا عايدة" لأول مرة بعد غياب 22 سنة، وذلك بتنظيم العروض بأرضية معبد الملكة حتشبسوت يومي 26 و27 أكتوبر الجارى.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يجرى حالياً العمل بكل جدية فى مختلف أرجاء الأوساط السياحية بمحافظة الأقصر، بالتعاون بين جميع الجهات لبحث كافة الترتيبات اللازمة لإقامة الفعالية السياحية الفنية الثقافية يومي 26 و27 أكتوبر المقبل.

وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” في معلومات للقراء تفاصيل التجهيزات والعمل والعروض لأوبرا عايدة وعودتها للأقصر من جديد:-

1- أوبرا عايدة تعود للأقصر بعد 22 سنة من التوقف بعد حادث الدير البحري

2- سيتم تنظيم عرض حي لأوبرا عايدة في أرضية معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر

3- أخر عرض لأوبرا عايدة كان في معبد الملكة حتشبسوت أواخر عام 1997

4- تم بالفعل حجز جميع تذاكر الـvip بالكامل وهى الأعلي سعراً وذلك بعد طرحها بأيام معدودة

5- من المقرر أن يصل عدد الحضور أكثر من 4000 من السائحين من جنسيات مختلفة حول العالم

6- فريق العمل في تجهيز العروض يقارب من 500 مصرى و50 استشاريا

7- يشارك في تنظيم العروض عدد من طلبة الجامعات والكليات للتأكيد على رقى الشباب المصرى

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8- يشارك فى تنظيم العروض 200 من فريق العمل الأجانب وأكثر من 17 مؤسسة وهيئة وفندق حول مصر

9- فنادق الأقصر تسجل أعلى نسبة حجوزات فى أيام العروض بحجز 100% من غرفها خلال يومي العروض

10- الدهبيات والمراكب النيلية بالأقصر ستسجل أعلي معدلات إشغال خلال عروض "أوبرا عايدة" لأول مرة منذ 8 سنوات

11- سيتم خلال قبل بدء عروض "أوبرا عايدة" والقصة فيلم قصير عن مرور 15 عام علي إفتتاح قناه السويس

12- مخرج عروض "أوبرا عايدة" هو المخرج الألماني الشهير مايكل أستيرم مخرج الأوبرا الشهير

13- مدير الإضاءة للعروض الألمانى الشهير "والف جانج زوبرك"

14- تقوم الكورية "ساى كيونج ريم" بدور "عايدة" وقد قامت بآداء دور "عايدة" في سيول و"فورت" و"ميونيخ" و"طوكيو"

15- يقدم دور قائد الجيش المصرى "راداميس" البلجيكى "مايكل سباداكسيني

16- الأوركسترا المشاركة فى العروض هى "أوبرا لفيف الوطنية" الأوكرانية التى تأسست فى القرن 19

17- تقود الأوركسترا أوكسانا لينيف"وهى مديرة أوبرا "جراتس" فى النمسا