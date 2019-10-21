شكرا لقرائتكم خبر عن 12معلومة عن إعادة محاكمة 34متهما بـ"اقتحام قسم التبين" قبل مرافعة النيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الدائرة 9 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، من فض الأحراز فى إعادة محاكمة 34 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، وتوجد العديد من المعلومات حول القضية منها ..

1 ـ تنظر الدعوى الدائرة 9 إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة.

2 ـ محكمة النقض قبلت طعن المتهمين فى 6 يوليو 2018، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

3 ـ محكمة الموضوع برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى نظرت

4 ـ محكمة الموضوع نظرت 8 جلسات فى الدعوى حتى الآن.

5 ـ بسبب تعذر حضور المتهمين خلال جلستين النيابة لم تتلو أمر الإحالة إلا فى جلسة 12 مايو 2019.

6 ـ الدفاع أكد خلال الجلسات أنه يوجد متهمين صادر لهم عفوا رئاسيا.

7 ـ محكمة الجنايات تطالب رئيس مصلحة السجون قائمة بأسماء المتهمين الصادر بحقهم عفو رئاسى.

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8 ـ الجنايات تفض أحراز القضية على جلستين وضمت الأحراز مشاهد لعمليات تخريب وحرق قسم شرطة التبين.

9 ـ ضمت الأحراز فيديوهات لتجمهر المواطنين وقطع الطريق أمام محيط قسم الشرطة.

10 ـ الفيديوهات اظهرت لحظة سرقة المتهمين لمحتويات القسم.

11 ـ محكمة الجنايات حددت 3 جلسات متعاقبة لمرافعة الدفاع والنيابة العامة وهى جلسات 9 و10 و11 نوفمبر المقبل.

12 ـ خلال الجلسة التى تلا فيها ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم.

المحطة الـ 6 .. فض الأحراز

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.