شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ندوة الإعلام لمنتدى الحزام والطريق فى بكين بمشاركة 24 دولة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -





انطلقت فى العاصمة الصينية بكين، صباح اليوم الاثنين، فعاليات منتدى والدورة التدريبية لرابطة الحزام والطريق "طريق الحرير "BRNN، بمشاركة 24 دولة أفريقية وأوروبية وأسيوية وعربية.

وتنظم صحيفة الشعب الصينية ندوة التعاون الإخبارى والإعلامى لصحفيى الدول المشاركة برابطة الحزام والطريق.

وكان الرئيس الصينى شى جين بينج أطلق مبادرة الحزام والطريق عام 2013، لإحياء طرق التجارة القديمة عن طريق إنشاء الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، الذى يربط قارات آسيا بأوروبا وأفريقيا.

وانضمت مصر إلى مبادرة الحزام والطريق فى عام 2016، بعد موافقة الرئيس السيسى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال مشاركته فى قمة منتدى الحزام والطريق فى شهر أبريل الماضى، أن أهداف مبادرة الحزام والطريق تتسق مع جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعى وتجارى ولوجستى، يوفر فرصاً واعدة للشركات الصينية، وللدول أطراف المبادرة، وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة لتلك الدول التى تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما فى المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.

وفى شهر يونيو الماضى شارك الرئيس السيسى بالقمة الصينية الأفريقية المصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتى جمعت إلى جانب الرئيس السيسى كلاً من الرئيس الصينى "شى جين بينج"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالى "ماكى سال"، وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

وأكد الرئيس خلال القمة حرص مصر على القيام بدور فاعل وداعم لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة بين الصين وأفريقيا، لا سيما فى ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، مع التركيز فى هذا الصدد على أولويات التنمية فى أفريقيا على أساس الملكية الوطنية لبرامج التنمية وأجندة التنمية الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق والتعاون المستمر مع أشقائنا فى القارة الأفريقية، مؤكدا أهمية الدور الذى يمكن أن تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى تعزيز مبادرة الصين الحزام والطريق ودعم تحقيقها للأهداف المرجوة منها، خاصةً فى ضوء قيام مصر حالياً بتنفيذ مشروع طموح لتنمية محور قناة السويس توظيفاً لموقعه الاستراتيجى الهام وسعياً لكى يصبح مركزاً لوجستياً واقتصادياً عالمياً.

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