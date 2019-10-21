شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 21 32

شبين الكوم 21 32

طنطا 21 28

دمنهور 20 27

الإسكندرية 21 27

بلطيم 21 27

مطروح 20 25

السلوم 20 24

سيوة 20 30

بورسعيد 22 28

دمياط 22 28

الزقازيق 20 32

الاسماعيلية 20 31

السويس 21 32

العريش 20 28

رفح 20 27

رأس سدر 22 31

نخل 14 30

نويبع 24 30

طابا 22 29

كاترين 14 25

الطور 21 31

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 33

بنى سويف 20 33

المنيا 19 34

أسيوط 20 35

سوهاج 20 36

قنا 21 36

الأقصر 21 37

أسوان 23 38

أبوسمبل 25 37

الوادى الجديد 23 37

شلاتين 26 35

ابو رماد 26 34

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32

Advertisements

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 38

المدينة 22 38

الرياض 21 35

المنامة 29 35

أبوظبى 26 35

الدوحة 27 35

الكويت 23 36

دمشق 15 27

بيروت 23 28

عمان 15 25

القدس 17 24

غزة 21 28

بغداد 21 33

مسقط 26 32

صنعاء 08 24

الخرطوم 26 39

طرابلس 20 29

تونس 20 29

الجزائر 20 22

الرباط 10 20

نواكشوط 22 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 08 23

اسطنبول 16 22

اسلام اباد 16 29

نيودلهى 19 33

جاكرتا 24 36

بكين 06 19

كوالالمبور 24 33

طوكيو 15 22

أثينا 18 27

روما 13 26

باريس 07 14

مدريد 09 16

برلين 11 19

لندن 07 14

مونتريال 07 14

موسكو 09 17

نيويورك 13 19

واشنطن 14 20