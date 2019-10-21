شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لرؤساء جمارك الكوميسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت صباح اليوم في العاصمة الكينية نيروبي أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لرؤساء جمارك دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (الكوميسا) والذي يعقد خلال الفترة من 20- 22 أكتوبر 2019 بمشاركة الوفد المصرى، برئاسة كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وبدأ الاجتماع بتشكيل رئاسة الجلسة حيث تم تعيين زامبيا رئيسا الجلسة ومدغشقر نائبا للرئيس وروندا مقررا، ورحب رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء والحاضرين ووجه ترحيبا خاصا لدولة تونس بإعتبارها أحد الدول المنضمة حديثا للكوميسا، وقام بتشجيعها على الإسراع في تقديم أوراق الإعتماد للتمتع بالإمتيازات الجمركية المستحقة للدول الأعضاء.

من جانبه أوضح ممثل تونس أن دولته ترغب في الدخول في اتفاقية التجارة الحرة للكوميسا بشكل كامل وبدون أي استثناءات.

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تم الانتقال بعد ذلك إلى جدول الأعمال، حيث تم إطلاع اللجنة على تقرير ورشة العمل الثانية حول منطقة التجارة الحرة الرقمية للكوميسا وجرى التعرف على موقف شهادات المنشأ الإلكترونية والتوصية بإعتمادها بشكل كامل خلال سنتين.

كما أنه من المقرر عرض لائحة شهادة المنشا الإلكترونية على لجنة الجمارك والتجارة على أن تقوم الكوميسا بتقديم الدعم الفنى لكافة الدول الأعضاء في هذا الخصوص.

وتم الاطلاع أيضا على تقرير مجلس عمال الكوميسا والذى قام بدراسة مسحية على عدد من الدول الأعضاء في شرق إفريقيا لاستعراض نقاط الضعف ووضع توصيات لحلها.

وخلال الاجتماع تم مناقشة موقف المشغل الاقتصادي المعتمد في كل دولة من الدول الأعضاء، وتحدث نجم رئيس مصلحة الجمارك، مبديا ترحيبه بالسادة الحاضرين، مشيرا إلى أهمية التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء لإثراء العمل المشترك والإرتقاء بالعمل الجمركي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية ويخدم الشعوب الإفريقية الصديقة تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الإفريقية.

وقام رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتوضيح التجربة المصرية الخاصة بالمشغل الإقتصادى المعتمد والمزايا والمعلومات التي يقدمها البرنامج والمناهج المتبعة وإجراءات الإضافة والتعديل واتفاقيات الاعتراف المتبادل المبرمة وتبادل الخبرات المتعلقة بالأمور الخاصه بالبرنامج.