شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 21 أكتوبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تطلق جامعة الدول العربية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمكتب الإقليمي للدول العربية حملة المحفظة الوردية «حياتك غالية» لتشجيع الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

القاهرة.. تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاها لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراد المديرية وشروعهم في قتل آخرين.

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اﻹسكندرية.. تحتفل مكتبة الإسكندرية بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز الإسكندرية للدراسات الهيلينسية والذي أنشيء عام 2008.

واشنطن.. يُعقد في واشنطن، منتدى «أصدقاء السودان»، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية، للبنك وصندوق النقد الدوليين.

فيينا.. تنطلق جولة جديدة من المباحثات بين رئيسي حزبي الشعب والخضر في إطار مسعى تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد في النمسا.

سول.. يعقد الحوار الاستراتيجي للدفاع بين كوريا الجنوبية والصين بعد توقف دام 5 سنوات بسبب الخلاف الدبلوماسي الذي ترتب على نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم، والمعروف باسم «ثاد» في سول.