شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين فى جريمة زواج القاصرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين فى زواج القاصرات، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى زواج القاصرات. وأيد 90% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى زواج القاصرات، بينما عارض 10% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى زواج القاصرات.

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