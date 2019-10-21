شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد أسبوعا مهلة لفحص مستندات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك مهلة تصل إلى 10 أيام أو أسبوعا، لفحص مستندات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة، موضحة، بعد تقدم الشخص بالمستندات يتم مراجعتها من قبل الجهات المعنية، بعدها يتم الرد على المتعاقد فى المرحلة التى تتعلق بالمستندات لتصحيح أو تعديل أوراق بعينها.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفنى أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتى ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة.

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كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب فى المشاركة فى العمل التربوى وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.