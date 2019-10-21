شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 18 وحدة صحية بالإسماعيلية بعد تطويرها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه التقى الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة والوفد المرافق لها الدكتورة مها عبد المنعم، مسئول التدريب بالإدارة، والدكتور محمد نشأت، المنسق الميدانى لمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية والدكتور سمير الدميرى، بالمكتب الفنى لقطاع الرعاية الأولية، وتم عقد اجتماع بحضور قيادات المديرية ومديرى المستشفيات والإدارت الصحية وفريق إشراف المديرية.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة، أكدت خلال الاجتماع، اهتمام وزارة الصحة المستمرة لمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ومنها محافظة الإسماعيليه التى تخطو خطوات جادة منذ اليوم الأول بفضل قيادة واعية وفريق عمل متعاون على كافة المستويات والتى أظهرت نتائج واضحة لتجاوب المواطنين للتسجيل والانضمام لمنظومة التأمين الصحى والتى تضمن خدمة طبية جيدة وتغطية صحيه لكل المصريين.

وأكد "السقعان" أن الدكتورة هناء سرور، وجهت أن يقوم فريق الإشراف بمتابعة استكمال ودقه بيانات المواطنين بمراكز ووحدات التسجيل والحرص على مراجعة وتصنيف كل ملف حسب الحالة الصحية للعميل بعد إجراء الفحص الشامل عليه ومعالجة السلبيات وتذليل الصعوبات للمواطنين.

وأشار إلى أنه منذ اليوم الأول لبدء تسجيل المواطنين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وتم تقسيم العمل بوحدات الرعاية الأساسية وايجاد أماكن بديلة لاستمرار تقديم خدمات التطعيمات والطب الوقائى للمواطنين بالإضافة للعمل بالتسجيل للمنظومة دون التقيد بالحدود الجغرافية، فضلًا عن تسليم 18 مكان وجارى تسليم 5 وحدات بعد تطويرها واستخراج قرارات إسناد تطوير للوحدات الباقية لاعتمادها بمنظومة التأمين الصحى حسب معايير هيئة الرقابة والاعتماد.

وتابع، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الدكتورة مها عبد المنعم، مسئول التدريب باستعراض ملف التأمين لفريق الإشراف وشرح كيفية تصنيف البيانات الشخصية ونتائج الفحص الشامل للمواطنين حسب آخر تحديث للملفات.

وقام وفد وزارة الصحة يرافقه وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وفريق إشراف المديرية بجولة على مركز طبى الشهداء بإدارة الإسماعيلية الصحية ومركز طبى أبو خليفة بإدارة القنطرة غرب الصحية، وأشادت الدكتورة هناء سرور بانتظام العمل بهما والمجهود المبذول من الفريق الطبى فى التسجيل والفحص الشامل وفتح الملفات العائلية والفردية للمواطنين.

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وانطلقت منظومة "التأمين الصحى الشامل" الجديد بشكل تجريبى فى 22 وحدة صحية موزعة داخل مدينة الإسماعيلية ومراكز ومدن المحافظة، كما يتم تطوير 16 وحدة ومركز رعاية أولية بالمحافظة ستكون جاهزة خلال فترة وجيزة لاستقبال المواطنين للتسجيل فى المنظومة الجديدة.

ويبدأ العمل فى استقبال المواطنين بالوحدات الصحية فى محافظة الإسماعيلية للتسجيل فى المنظومة الجديدة من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى فى محافظة الإسماعيلية فى 22 وحدة صحية بالمحافظة وهم داخل مدينة الإسماعيلية بمركز طبى السبع بنات، والشهداء، والشيخ زايد، ووحدة طب أسرة طوسون بإدارة الإسماعيلية الصحية.

وفى مركز ومدينة بوحدة طب أسرة أبوصوير البلد، والواصفية، والسبع آبار الغربية، وفى مركز ومدينة القصاصين الجديدة بوحدة طب أسرة السويدات، والخفيج، وتل ثمود، وفى مركز ومدينة التل الكبير بوحدة طب أسرة البعالوة الكبرى، وأبو عاشور، والظاهرية.

وفى مركز ومدينة فايد بوحدة طب أسرة سرابيوم، وكسفريت، وفنارة وفى مدينة القنطرة غرب بوحدة طب أسرة كيلو ٥، وكيلو ١٤، وأبو خليفة، وفى الشهيد خيرى، وفى مدينة القنطرة غرب، بوحدة طب أسرة التقدم، والعبور، وجلبانة.