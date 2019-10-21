شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المعارضة التركية: أردوغان فقد شرعيته بعد فشله فى إدارة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطى التركى، جوناى كوبيلاى، سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الخاطئة فى حق رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطى، بعد عزلهم وتعيين أوصياء نيابة عنهم، واعتقالهم ضمن الحملة الموسعة التى تقوم بها شرطة أدروغان ضد الحزب فى الفترة الأخيرة.

وانتقد كوبيلاى فى فيديو بثته المنصات التركية، القبض على كل من رؤساء بلديات نوصايبين، ويوكساكوفا، وهكارى، عن حزب «الشعوب الديمقراطي» الكردى، وحبسهم بتهمة «الإرهاب»، وتعيين أوصياء نيابة عنهم تابعين لأردوغان، ووصف الأمر بـ«انقلاب الوصى السياسي»، قائلًا إن هذا يعد اغتصابًا لإرادة الشعب الكردى السياسية.

وأضاف كوبيلاى، أن سياسات أردوغان فى تعيين الأوصياء فى بلديات حزب الشعوب الديمقراطى "لم تكتف بأن تُظهر لنا فقط عداوة السلطة الحاكمة المؤلفة من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ضد الأكراد، بل أظهرت لنا أيضًا كيف يتم نهب ثرواتهم الطبيعية والموارد العامة، كيف تم سحب البلديات لحفرة السرقة والفساد".

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وتابع المتحدث باسم «الشعوب» الكردى، أن السلطة الحاكمة لم تعد تستطيع إدارة هذه الدولة من خلال الأساليب السياسية الديمقراطية والمشروعة، وأن هذا قد تسبب فى خسارة السلطة الحاكمة لدعم الأغلبية، وبهذا أصبحت السلطة الحاكمة غير شرعية.

كما أشار كوبيلاى إلى قرار وزارة الداخلية الصادر فى 19 أغسطس، بعزل رؤساء بلديات فان وماردين ودياربكر، وتعيين أوصياء نيابة عنهم، دون تقديم أى مبرر قانوني.