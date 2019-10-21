شكرا لقرائتكم خبر عن الحجز الإدارى وعدم توصيل المرافق عقوبة مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على المادة الخاصة بتكرار مخالفات البناء، ضمن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وفيما يلى نرصد العقوبة الجديدة كما وافقت عليها اللجنة:

توقيع عقوبة الحجز الإدارى وعدم توصيل المرافق، حال تكرار عدد من المخالفات بعد إزالتها وفى مقدمتها إقامة مبانى ومنشآت بدون ترخيص، أو التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا، الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.