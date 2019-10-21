شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تحدد 10 خطوات لتفعيل السبورات الذكية والتابلت بالمدارس الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات المديريات التعليمية بتشغيل تشغيل أجهزة منظومة التعليم الجديدة بمدارس الثانوى، من أجهزة التابلت والسبورات الذكية التفاعلية حتى يستفيد منها لطلاب، الخليج 365" يستعرض فى 10 خطوات إجراءات الوزارة فى هذا الأمر.





1ـ تفعيل السبورات الذكية التفاعلية فى المدارس الثانوى.2ـ ضرورة اصطحاب الطلاب لأجهزة التابلت بشكل يومى. 3ـ استخدام المعلم للشاشة التفاعلية وبنك المعرفة مع الطالب فى الفصل.4ـ اخصائى الـ" it"، بغرفة الشبكات هو مشغل فقط للأجهزة، ولا يتم إسناد إشراف له فى الفصول وأدوار المدرسة. 5ـ الشبكة الداخلية بالمدرسة جزء لا يتجزأ من البنية الأساسية التكنولوجية للمدرسة يجب الحفاظ عليها.6ـ إبلاغ مسئول التطوير التكنولوجى فى المدرسة والإدارة بأى خلل بها أو تخريب لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإصلاحها. 7ـ يمنع استخدام الفلاشات نهائيا على سيرفر المدرسة، ويمنع الدخول لغرفة التطوير التكنولوجى والشبكات فى المدرسة إلا للمصرح لهم بذلك.8ـ يتم توزيع بيانات وكيل الضامن للتابلت لكل الطلاب والمعلمين بمعرفة مدير المدرسة واخصائى التطوير بالمدرسة. 9ـ منع العبث بالأجهزة الموجودة بفصول المدرسة والغرف الأخرى، على مشرف الدور مراجعة هذه المعدات بصفة يومية وإبلاغ مدير المدرسة.10ـ على مدير المدرسة متابعة تدريبات معلمى الصف الأول والثانى الثانوى تكنولوجيا وفى مادة التخصص وتوقيعهم على أنهم حصلوا على التدريبات المختلفة.