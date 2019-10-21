شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى حقك.. هل يحق للزوج الاعتراض على دعوى الخلع بحجة التصالح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخلافات الزوجية صداع فى كل منزل، وبعض تلك الخلافات تصل إلى طريق مسدود، لتصبح الحياة معها مستحيلة، وتلجأ الزوجة فى حالة رفض الزوج الانفصال إلى حقها القانونى فى الخلع.

يقول علاء محمد، المحامى والخبير القانونى، أن الزوجة من حقها اللجوء إلى الخلع فى حالة رفض الزوج تطليقها؛ فهو حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله.

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وتابع "محمد" تقوم الزوجة برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، وهنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح مادامت هى ترفضه.