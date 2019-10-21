شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الخط الساخن لتنظيم الأسرة يرد على الاستفسارات من 10 صباحا لـ5 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن الخط الساخن المجانى 08008880800 يقوم باستقبال استفسارات المنتفعات، والرد على الشكاوى من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً بواسطة نخبة من أخصائيات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وقالت الدكتورة سحر السنباطى، إن مخزون وسائل تنظيم الأسرة آمن ونقوم بتوفير الوسائل بسعر مدعم للغاية وفى بعض الأحوال تصرف مجانا للمترددين على وحدات تنظيم الأسرة.

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وأضافت أن وسائل تنظيم الأسرة آمنه للغاية ويقوم خبراء بتركيبها للسيدات وليس لها مضاعفات ويتم الكشف الكامل على السيدات ووصف الوسيلة المناسبة لحالاتهم.