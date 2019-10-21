شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: إجراء 400 عملية إصلاح عيوب خلقية لأطفال بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشار إلى أن فريق مؤسسة مجدي يعقوب تحت إشراف وقيادة الدكتورعبد الرحمن العفيفى ، إستشارى ورئيس قسم قلب الأطفال والعيوب الخلقية وتداخلات القسطرة بمستشفى النصر التخصصى للأطفال والدكتورمحمد توفيق والدكتورشريف سالمان إستشارى قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصى. وقال الدكتورقطب السيد، مدير عام المستشفى إن الإجراءات التداخلية للأطفال التى تمت داخل مستشفى النصر نجحت بنسبة 100% وجارى الآن عمل مسح للمحافظة للبحث عن حالات العيوب الخلقية لإجرائها خلال الشهر الجارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التأمين الصحى الشامل: إجراء 400 عملية إصلاح عيوب خلقية لأطفال بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.