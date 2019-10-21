شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توزيع 80% من التقاوى الشتوية للمزارعين.. والمنتج بسعر التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم الانتهاء من توزيع 80% من تقاوى الزراعات الشتوية التى تم طرحها خاصة القمح من قبل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بالمنافذ التابعة لها.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن جميع تقاوى الزراعات الشتوية التى تم طرحها من قبل إدارة إنتاج التقاوى بسعر التكلفة، ولا زيادة فى أسعارها، موضحا أنه منذ بدء طرح التقاوى هناك لجان مشكلة من قبل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، ومديريات الزراعة، بتكثيف حملاتها المرورية على منافذ بيع تقاوى المحصول الشتوى، للتأكد من بيعها بالأسعار المدعومة من وزارة الزراعة.

Advertisements

وتابع "الشناوى" أن للجان المتخصصة تقوم بالمرور على منافذ توزيع وبيع تقاوى المحاصيل الشتوى بالسعر المدعم من قبل وزارة الزراعة، خاصة " القمح والفول والبرسيم " وغيرها من المحاصيل الشتوية، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة الميدانية لكافة المنافذ ومراقبة الأسعار، وخصوصا من الجهات المعنية، والتى تقوم ببيع التقاوى، مناشد المزارعين بضرورة إبلاغ أى جهة رسمية عن أى تجاوزات فى أسعار التقاوى.

فيما أكد تقرير الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أن إدارة إنتاج التقاوى هى الجهة المنوط بها إنتاج التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية، وبأسعار مناسبة لجميع المزارعين والعمل على عدم التلاعب فى الأسعار، مشيرا إلى أنه تم توفير جميع تقاوى المحاصيل الشتوية من وزارة الزراعة، بأسعار مدعمة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية لرفع العبء عن الفلاحين ومساعدته، موضحا أنه تم طرح تقاوى 7 محاصيل للزراعات الشتوية بمديريات الزراعة بمنافذ إدارة الإنتاج خاصة القمح منذ بدء طرح التقاوى، بمنافذ التعاونيات، والإرشاد الزراعى لتكون متوفرة لدى جميع المزارعين.