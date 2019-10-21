شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف جرائم أردوغان وتهريب الدواعش فى سوريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مؤسسة ماعت فى تقرير بالفيديو، عن الجرائم التى يرتكبها العدوان التركى ضد المواطنين فى سوريا، وذلك لتنفيذ مخططاته فى المنطقة، وتقسيم سوريا، وذلك ضمن الجرائم التى يقوم بها أردوغان، وتسهيل مهام هروب الدواعش من السجون فى سوريا.

وأوضح التقرير، أن القوات التركية قامت بتهريب العناصر الداعشية فى المناطق التى تشهد قتال، وتواجد للقوات التركية فى شمال سوريا، إضافة إلى المخطط الذى يقوده أردوغان لاستغلال العناصر الإرهابية فى عمليات إرهابية فى المنطقة، لصالح تركيا.

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