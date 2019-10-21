شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة فى 2011.. وفاة الكاتب أنيس منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكاية استثنائية عن النبوغ والإصرار والموهبة نسجها الكاتب المصرى الراحل أنيس منصور، طوال حياة حافلة عمرها 87 عامًا، عاشها فى دنيانا، "بوابة الأهرام" تتذكرها اليوم 18 أغسطس، الذى يوافق الذكرى الـ 94 لميلاد ابن الدقهلية صاحب الرحلة التى لا تنسى حول العالم.

فى قرية بجوار مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ولد الكاتب الكبير أنيس منصور فى ١٨ أغسطس ١٩٢٤، وفى طفولته التحق بالكتاب وحفظ القرآن الكريم، وحين حصل على الثانوية كان ترتيبه الأول على مستوى الجمهورية، وله حكايات عن هذه الفترة تضمنها كتابه«عاشوا فى حياتى».

التحق «منصور» بكلية الآداب فى جامعة القاهرة قسم الفلسفة، الذى تفوق فيه وتتلمذ على يد د. عبدالرحمن بدوى، وحصل على ليسانس الآداب فى ١٩٤٧، وعمل أستاذاً فى القسم ذاته، لكن فى جامعة عين شمس، ثم تفرغ للصحافة فعمل فى أخباراليوم ثم غادرها إلى الأهرام فى مايو ١٩٥٠حتى ١٩٥٢، ثم تقلب بين المناصب الصحفية وقد ساعده إتقانه أكثرمن لغة فى الاطلاع على ثقافات العالم وترجم العديد من الكتب الفكرية والمسرحيات، كما سافر إلى العديد من بلدان العالم، وكتب أكثر من كتاب فى أدب الرحلات.عاصر «منصور» الرئيس «عبدالناصر»ثم أصبح صديقاً لـلرئيس السادات ورافقه فى زيارته للقدس عام ١٩٧٧.

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وكان للرئيس السادات صديقاً مقرباً وكاتماً للأسرار، وكان السادات قد كلفه بتأسيس مجلة«أكتوبر»فى ٣١ أكتوبر ١٩٧٦كان رئيساً لتحريرها ورئيساً لمجلس إدارة «دار المعارف» حتى١٩٨.

وقد تفرغ فى أواخرحياته لكتابة مقاله بالأهرام والشرق الأوسط إلى أن توفى «زى النهارده» فى ٢١ أكتوبر ٢٠١١ولأنيس منصور مؤلفات قاربت ٢٠٠ كتاب،ومن الجوائز التى حصل عليها الجائزة التشجيعية فى ١٩٦٣، وجائزة الدولة التقديرية فى ١٩٨١، وجائزة مبارك فى ٢٠٠١.