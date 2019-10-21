شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مشاركة الطالب فى نظافة المدرسة هدف تربوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى أبدى فيه بعض أولياء الأمور غضبهم بسبب توجيه المدارس أبنائهم بنظافة الفصول التى يدرسون فيها، حيث يثير هذا الأمر حفيظة بعضهم، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن مشاركة الطالب فى نظافة مكانه ومدرسته وفصله هدف تربوى ولكن يجب أن يتم تطبيقه بآليات محددة تحافظ على سلامة الطالب.

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، لـ ”الخليج 365”:" أرى أن مشاركة التلاميذ فى تنظيف الفصل له هدف تربوى ودينى وحياتى، ويجب أن يكتسب الطالب مهارة حقيقة وهى مهارة النظافة فهى هدف تربوى يتم تعليمه للطلاب داخل المدارس، موضحا يجب أن يتم ذلك وفق بآليات تحافظ علي سلامة الاطفال صحيا وأمنيا وبمشاركة وإشراف المسئولين في المدرسة، والعدالة بين جميع الطلاب.

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وأوضح رئيس قطاع التعليم العام، أن دوّل كثيرة تطبقه مثل اليابان وألمانيا وغيرها من الدول، ووجه رسالة إلى أولياء الأمور قائلا: أيها الأب وأيتها الأم ألا تحبى أن يرتب أبنك سريره ويضع ملابسه في مكانها وحذائه في مكانه وينظف حجرته كل ذلك يحتاج إلى مهارات وممارسات يومية فى مدرسته كى يتقن ويتعلم الحفاظ والنظافة على مكانه وحياته.

وتابع رئيس القطاع قائلا تطبيق النظافة فى الفصول يجب أن يكون بسكل تعاونى وعدم تجيز ويتم من خلال مجموعات عمل دورية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا خلال الساعات الماضية صورا لأطفال ينظفون مدرستهم فى إحدى مدارس إسنا بالأقصر حيث استنكر البعض قيام الطلاب بمثل هذه الأعمال.