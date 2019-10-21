اليوم.. "سياحة البرلمان" تناقش "رسوم الشواطئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، برئاسة النائب عمرو صدقي، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة عددًا من طلبات الإحاطة.
ومن ضمن الطلبات التي تناقشها اللجنة، فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والجهات ذات الصلة، إلى جانب الأعضاء ومقدم طلب الإحاطة.
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