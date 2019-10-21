اليوم.. نظر الطعن على إلغاء حكم عودة بث قناة LTC

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، الطعن المقام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على حكم محكمة القضاء الإداري، الخاص بإلزام المجلس بإعادة بث قناة "LTC" والترخيص للقناة بالبث.
أقامت سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قناة "Ltc"، دعوى تطالب بوقف القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث القناة، وإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والموافقة على تجديد ترخيص قناة Ltc الفضائية وإلزام الجهة الادارية المصروفات.
وقبلت المحكمة دعوى الدغيدي، وقضت بوقف قرار الأعلى للإعلام والمتضمن وقف بث القناة وترخيصها.
وكان المجلس الأعلى للإعلام، قرر وقف بث قناة "LTC" الفضائية لاتهام القناة بارتكاب خروقات تسيء للإعلام، وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر، وتُمثل إهانة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور، وإهانة للمشاهدين ومخالفتها للمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
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