اليوم.. الجنايات تستمع لشهادة مدير أمن الإسكندرية السابق في قضية محاولة اغتياله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، لشهادة اللواء مصطفى النمر في محاكمة 11 متهمًا بمحاولة اغتياله وقت توليه منصب مدير أمن الإسكندرية.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكي، وعمرو قنديل.

ونسبت النيابة للمتهمين، الانضمام لجماعة إرهابية كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.

ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.