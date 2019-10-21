شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقفك القانونى حال توقيعك إيصال أمانة على بياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” بشكل متجدد ومستمر لخدمة المواطنين نشرح ملابسات وخطورة التوقيع على إيصالات أمانة دون كتابة المحتوى.

وفى السطور التالية نرصد تفاصيل وتوابع التوقيع على بياض:

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- توقيع إيصالات الأمانة على بياض أى دون كتابة مبلغ به، يؤدى أحياناً إلى الحكم ببراءة المتهم حال تقديم شكوى بهذا الإيصال.

- شرط البراءة للمتهم يأتى بإثبات المحامى الخاص توقيعه للإيصال على بياض، وقيام المجنى عليه بكتابة صلب الإيصال فى تاريخ لاحق لتوقيع المتهم، وأن كتابة المحتوى بخط غير الخط الخاص بالمتهم نفسه، وهو ما يسمى بانتفاء ركن التسليم، كما يحق للمتهم بعد حصوله على البراءة، أن يقاضى المجنى عليه بتهمة استغلال توقيعه بجنحة خيانة الائتمان وفقاً لنص المادة (340) من قانون العقوبات.

- العقوبة الموقعة على المتهم بجريمة "تبديد إيصال الأمانة" فى القانون المصرى لا تزيد عن 3 سنوات، ويجوز للمحكمة أن تحكم عليه مع الحبس بغرامة لا تتجاوز 100 مصري.