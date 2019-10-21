شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 14 محورا علويا لربط شرق وغرب النيل بـتكلفة 24 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، انتهاء الحكومة من أعمال تنفيذ 7 محاور علوية جديدة لربط شرق وغرب النيل خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2019، وهى تشمل محاور طلخا بالدقهلية، والخطاطبة بالمنوفية وبنها وتحيا مصر " محور روض الفرج " بالقليوبية، وبنى مزار بالمنيا، وطما وجرجا بسوهاج بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار جنيه.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أنه جارى حاليا العمل فى تنفيذ 7 محاور علوية أخرى هى محاور عدلى منصور ببنى سويف، وسمالوط بالمنيا، وديروط بأسيوط، وقوص فى قنا، وكلابشة ودراو وبديل خزان أسوان فى محافظة أسوان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.