شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: اليوم انتهاء اختبار التسوية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والمتحدث الرسمى، أن اختبارات الأوقاف للتسوية الوظيفية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة تنتهى اليوم الاثنين، وذلك من خلال عمل لجان دقيقة متخصصة.

Advertisements

وأضاف طايع، لـ"الخليج 365"، أسماء الناجحين سوف ترسل إلى التنظيم والإدارة خلال أيام، حيث تتولى لجان متخصصة برئاسة قيادات الوزارة اختبار المتقدمين، لضمان النزاهة والشفافية كل فى تخصصه.

وأشار طايع، إلى رئيس قطاع المديريات الشيخ صبرى ياسين، يتولى اختبار راغبى التسوية بالمؤهلات الشرعية للعمل أئمة مساجد، كما يتولى المهندس سمير الشال، اختبار الحاصلين على المؤهلات الفنية والتجارية والإدارة كونه رئيسا لقطاع الخدمات، كما يتولى وكيل الوزارة للشئون القانونية اختبار الحاصلين على مؤهلات فى القانون، مشيرا إلى أن الملف يشهد متابعة الوزير ومراجعة مستمرة، موجها شكره للجان الاختبارات الرئيسية بمسجد النور بالعباسية، واللجان الفرعية بالقاهرة والمحافظات على جهدها الكبير فى اختبار موظفى الوزارة.