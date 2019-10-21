شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقرير يومى عن غياب الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تتلقى تقرير يوميا عن نسب الحضور والغياب فى المدارس التى تطبق التأسيس العسكرى، موضحا أن هناك أشخاص مسئولون عن غياب الطلاب فى المدارس الثانوية الفنية التى تطبق التأسيس العسكرى، مشيرا إلى أن تطبيق الغياب والتقرير الذى تحصل عليه الوزارة بشكل يومى يشمل طلاب الثانوية الفنية من الأول حتى الثالث الثانوى الفنى.

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وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت تطبيق التأسيس العسكرى فى 27 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية بواقع مدرسة فى كل محافظة لتحقيق الانضباط والاستقرار فى المدارس، حيث يتعلم الطلاب أصول وأساسيات التربية العسكرية من خلال متخصصين من جهات معينة فى الدولة.