شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مواطن يناشد "حماية المستهلك" التدخل لإصلاح عيوب صناعة بسيارته بعد رفض الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد أحد المواطنين جهاز حماية المستهلك، بسرعة التدخل لحمايته بعد رفض إحدى الشركات الكبرى العاملة فى مجال السيارات من تصليح سيارة خاصة به قام بشرائها مؤخرا واكتشف بها الكثير من العيوب، على حد قوله فى فيديو نشره على حسابه.

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحة "خليها تصدي" فيديو يرصد وجود عيوب كثيرة في إحدى السيارات المنسوبة لشركة كبيرة رفضت الشركة تصليحها، كما يردد صاحب السيارة فى الفيديو، مناشدا جهاز حماية المستهلك في الفيديو بالتدخل لحمايته هو أمثاله من المواطنين من الشركة المنتجة بعد تعرضهم لأضرار مادية كبيرة بسبب العيوب الموجودة بالسيارة.

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وظهر المواطن في الفيديو فى إحدى الورش التابعة للشركة المنتيجة، فى حوار حاد مع أحد المسئولين، حول المشكلة بسيارته الخاصة، ومحاولة العامل بالورشة إسكاته، دون جدوى.

وكان حملة "خليها تصدى" حذرت من وجود العديد من العيوب في السيارات المنتجة من الشركة المذكورة في الفيديو، وطلبت من المواطنين عدم شراء هذه السيارات.