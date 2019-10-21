شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 21/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

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الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس خريفياً لطيفاً بوجهٍ عام في عموم مناطق المملكة، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء رطبة وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُحتمل هُطول زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال ووسط وشرق البلاد، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئياً نهاراً في معظم المناطق مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة وخصوصاً في الشمال والساحل وقد تكون مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً ، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.