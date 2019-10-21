شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. حفل تخريج الدفعة الأولى لمشروع " رفيق المسن " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الاثنين، مراسم تخريج الدفعة الأولى لبرنامج رفيق المسن، حيث سيتم تخريج 51 شابا من الذين أتموا البرنامج التدريبى وتوزيع الشهادات عليهم فى احتفال يشهده القائمين على البرنامج والجمعيات الشريكة.

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية مصطفى محمود ، بهدف تقديم خدمات الرعاية الطبية لكبار السن داخل دور المسنين على مستوى 22 محافظة فى إطار من التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدنى .

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وكانت وزارة التضامن الاجتماعىّ، قد اعلنت عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية للتدريب على رعاية كبار السن فى المنازل من محافظات القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية فى إطار مشروع رفيق المسن وإن المشروع يقبل المتدربين من الجنسين من سن 18-45 من الحاصلين علي مؤهل متوسط بحد أدني وان يكون المتقدم خالي من الأمراض الجسدية والنفسية مع بيان الموقف من التجنيد (بالنسبة للذكور) وتقديم شهادة فيش وتشبيه سارى..