شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب تصيبك بهشاشة العظام أبرزها.. التدخين والكحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت موقع" bodsky "، أن مرض هشاشة العظام يعني أن العظام أصبحت هشة وضعيفة، ويحدث عندما تنخفض كثافة عظامك، وتقل قدرة الجسم المنتجة للعظام أيضًا، يتأثر كل من الرجال والنساء بهذا المرض، ولكن النساء أكثر عرضة له بعد انقطاع الطمث لأن الجسم يعاني من نقص في هرمون الإستروجين، وهذا الهرمون يساعد في الحماية ضد المرض.



أسباب الإصابة بهشاشة العظام

وقال إن هذا المرض يجعلك أكثر عرضة لخطر كسور العظام، حتى لو كنت قد أصبت بجروح طفيفة، إنه يؤدي إلى حوالي 8.9 مليون كسر في جميع أنحاء العالم، عادة ما يتأثر الفخذ، والرسغ، والعمود الفقري بهذه الحالة.



اسباب هشاشة العظام

الأعراض الأكثر شيوعًا لهذا المرض هي كما يلي:

هشاشة العظام يمكن أن تؤدى إلى حدوث كسور بسهولة، كسر فقرة تسبب آلام الظهر، فقدان الطول مع مرور الوقت.

أسباب هشاشة العظام

أولا: انخفاض نسبة هرمون الإستروجين لدى النساء عند انقطاع الطمث، حيث تبدأ مستويات هرمون الإستروجين في الانخفاض، ونقص الهرمون عند النساء يؤدي إلى ضعف العظام، مما يجعلها أكثر عرضة لخطر هشاشة العظام والكسور، حيث تصبح العظام أكثر هشاشة وأضعف.



عدم تناول الاطعمة الصحية

ثانيا: انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال

يحتاج الرجال إلى هرمونات التستوستيرون والإستروجين للحفاظ على صحة العظام، يؤدي عدم وجود هذه الهرمونات إلى تقليل كثافة العظام مما يؤدى إلى حدوث كسر في الفخذ، وكسر فى العمود الفقرى، وما إلى ذلك عند الرجال.

ثالثا: هرمونات أخرى تؤدي إلى هذا حدوث هشاشة العظام...

هرمونات أخرى مثل هرمونات الغدة الدرقية، وهرمونات النمو، تلعبان أيضًا دورًا في تنظيم كثافة العظام، عندما يتم إفراز هرمونات الغدة الدرقية بشكل زائد في الجسم، تطلق العظام الكثير من الكالسيوم في مجرى الدم، مما يؤدي إلى انخفاض في كثافة العظام.

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نقص الكالسيوم

رابعا: نقص الكالسيوم

يعد الكالسيوم مهما للغاية، ويحتاجه الجسم للحفاظ على صحة العظام، وعندما يكون هناك نقص في الكالسيوم يأخذ الجسم من عظامك مما يؤدى إلى جعلها ضعيفة وهشة.

خامسا: نقص فيتامين "د" المعروف أيضا باسم فيتامين أشعة الشمس..

يساعد فيتامين "د" في امتصاص الكالسيوم من الجسم، وعدم وجود هذا الفيتامين يؤدي إلى إضعاف العظام، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر مهم للحفاظ على صحة العظام، كما يؤدي نمط الحياة المستقرة، والغير معتمدة على الحركة إلى فقدان أسرع لكثافة العظام، وعليك تأكد من تضمين تمارين رفع الأثقال في نظام التمرين لمنع هذه الحالة.



التدخين

سادسا: التدخين والإفراط في تناول الكحوليات

يتسببان في العديد من المشكلات الصحية، فالتدخين يؤدى إلى هشاشة العظام عن طريق التأثير على صحة العظام، وتكشف الدراسات أن صحة عظامنا تتأثر سلبًا بالنيكوتين الموجود في السجائر، كما يمنع قدرة أجسامنا على استخدام الكالسيوم وفيتامين" د "، والإستروجين، وبالمثل، فإن شرب الكثير من الكحول يؤثر على عمل البنكرياس، ويقلل من قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم وفيتامين" د".



الام العمود الفقرى

سابعا: أسباب أخرى تؤدى لحدوث هشاشة العظام

بعض الأدوية، مثل الكورتيزون، والهيدروكورتيزون، والأدوية المضادة للنوبات، وما إلى ذلك، والتي يتم تناولها لعلاج مختلف الحالات الصحية، مثل الربو، والتهاب القولون، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والصدفية.



هشاشة العظام

علاج لمرض هشاشة العظام

لا يمكن علاج الحالة تماما، ولكن يمكنك التحكم فيها بمساعدة عدة طرق أهمها:

النظام الغذائي، حيث أن اتباع نظام غذائي صحي يتضمن الأطعمة الغنية بالكالسيوم، وفيتامين "د"، تجنب السجائر، ومنع تناول الكحول لوقف فقدان الكالسيوم من عظامك، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للتأكد من أنك لا تضعف العظام بسرعة، قم بتضمين تمارين بسيطة لرفع الأثقال في نظامك مثل صعود السلالم، والجرى، والمشي السريع، يمكنك أيضًا لعب التنس، والحفاظ على لياقتك البدنية، يمكنك أيضا زيارة الطبيب لفحص نفسك، والحصول على الأدوية وفقا لحالتك الأدوية التي تعتمدها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) ،والأدوية المعززة للإستروجين، وهي بعض الأدوية التي قد يصفها لك الطبيب.