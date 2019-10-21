شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لميس الحديدى فى أول ظهور لها على قناة "الحدث": من هنا تعلمت وإلى هنا أعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن سعادتها الغامرة بعودتها للظهور على الشاشة مجددًا بعد غياب طويل، مشيرة إلى أنها ليست غريبة على مجموعة قنوات "العربية"، التي شهدت بدايتها التليفزيونية كمراسلة اقتصادية من القاهرة.

وقال فى أول ظهور لها على قناة "الحدث"، عبر برنامجها الجديد "القاهرة الآن": من هنا تعلمت الكثير وإلى هنا أعود.. سنقدم تجربة جديدة مختلفة، نحاول فيها الاقتراب من شكل الإعلام الجديد، إعلام لا يجلس المشاهد فيه متلقيا فقط، ولكنه يتفاعل معنا، لافتة إلى أنها ستحاول نقل نبض مصر بناسها ومحافظاتها واَمالها واَلامها وثقافتها وحضارتها".

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وأوضحت أن البرنامج مدته ساعتان بتوقيت القاهرة من التاسعة إلى الحادية عشرة مساءً، وستنقل فيه كل مجريات الأحداث في القاهرة؛ باعتبار مصر نبض الإقليم ونقطة توازنه.