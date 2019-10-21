شكرا لقرائتكم خبر عن "شهب الجباريات" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم بـ20 شهابا فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مصر والوطن العربى، ذروة تساقط شهب الجباريات هذه السنة من منتصف ليل اليوم الإثنين 21 أكتوبر الجارى وخلال ساعات قبل ضوء فجر غدا الثلاثاء فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه فى هذا الوقت من السنة تعبر الكرة الأرضية عبر الجسيمات الغبارية المنتشرة على طول مدار المذنب هالى، والتى تضرب الغلاف الجوى للأرض وتحترق على ارتفاع حوالى 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا فى صورة شهب.

وأوضح التقرير، أنه بشكل عام فإن الجباريات شهب متوسطة تنشط فى الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر وقد تنتج عند ذروتها ما يصل إلى 20 شهاب بالساعة الواحدة، ولكن لا يمكن تحديد العدد بدقة، فالشهب مشهورة بمخالفتها التوقعات فقد لا يتعدى العدد المشاهد بضعة شهب أو ربما يكون العدد أكبر من التقديرات من يدرى، ويتوقع أن يشتد نشاطها قبل 3 ساعات من شروق شمس الثلاثاء.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أنه سيتزامن مع ذروة شهب الجباريات هذه السنة وجود قمر التربيع الأخير وسوف يتسبب فى طمس بعض الشهب الخافتة، ولكن فى المجمل تميل الجباريات لتكون براقة لحد ما لذلك من الممكن أن يكون العرض جيد.

وأوضح التقرير، أنه لرصد الجباريات يجب أن يكون ذلك من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن (وليس من البيت) ولا توجد حاجة لاستخدام أى أجهزة خاصة ولكن فقط العين المجردة، حيث تنطلق الشهب ظاهريا من الجزء الشمالى لمجموعة نجوم الجبار (الجوزاء) وهو سبب تسميتها، ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أى مكان فى السماء.