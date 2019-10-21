شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الجلسة العامة للبرلمان × 10 نقاط.. تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، أمس الأحد، الموافقة على عدد من مشروعات القوانين الهامة فى مجموعهم، بالإضافة إلى تشكيل لجان خاصة فى إطار الدور الرقابى للمجلس، مع الحرص فى التأكيد على الموقف المصرى من العدوان التركى على سوريا.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز المهام التى قام بها البرلمان خلال جلسته اليوم على النحو الأتى :





Advertisements

1- الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يشدد العقوبة على المتهرب من سداد النفقة فى مجموعه.

2- وجه الدكتور على عبد العال، رساله طمأنه للرأى العام، تأكيداً على حرص المجلس فى إقرار قانون الأحوال الشخصية خلال دور الإنعقاد الحالى، بقوله: "أطمئن الرأى العام أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيرى النور خلال دور الانعقاد الحالى".







5- القى النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بياناً خلال حول العدوان الغاشم الذى شنته تركيا على الأراضى السورية، مشيراً إلى أنه جاء تنفيذا من الرئيس التركى لأجندة الاخوان والجماعات الإرهابية، كما أثنى رسلان، على دور القيادة السياسية المصرية ممثله فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحسه الوطنى والعروبى، فى تصديه للتصرفات غير الشرعية للرئيس التركى واعتداءاته على أراضى دولة عربية. 5- القى النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بياناً خلال حول العدوان الغاشم الذى شنته تركيا على الأراضى السورية، مشيراً إلى أنه جاء تنفيذا من الرئيس التركى لأجندة الاخوان والجماعات الإرهابية، كما أثنى رسلان، على دور القيادة السياسية المصرية ممثله فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحسه الوطنى والعروبى، فى تصديه للتصرفات غير الشرعية للرئيس التركى واعتداءاته على أراضى دولة عربية. 6- أحال الدكتور على عبد العال، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها ودراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بعد أن أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقاريرها بشأنها، أنها لا تخالف الدستور



7- وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التهنئة للمحكمة الدستورية بمناسبة اليوبيل الذهبى لها، قائلا: "هى محكمة خالدة استطاعت أن تشق طريقها إلى مصاف المحاكم الدستورية على مستوى العالم". 7- وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التهنئة للمحكمة الدستورية بمناسبة اليوبيل الذهبى لها، قائلا: "هى محكمة خالدة استطاعت أن تشق طريقها إلى مصاف المحاكم الدستورية على مستوى العالم". 8- قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه من المنتظر أن تنتهى الحكومة من إعداد قاعدة بيانات كاملة لمصر كلها، خلال نهاية عام 2019 الجارى.



9- كلف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لجنة الزراعة ومكتب لجنة الادارة المحلية لدراسة ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة فى شوارع الجمهورية بأسرع وقت، واستدعاء من يلزم من أعضاء الحكومة لمناقشته وإعداد تقرير يعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة. 9- كلف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لجنة الزراعة ومكتب لجنة الادارة المحلية لدراسة ظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة فى شوارع الجمهورية بأسرع وقت، واستدعاء من يلزم من أعضاء الحكومة لمناقشته وإعداد تقرير يعرض على المجلس خلال الجلسات القادمة. 10-وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأعلن عبد العال أنه سيتم إخطار النواب بتشكيل هذه اللجنة فى جلسات قادمة

3- الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فى مجموعه.4- شهدت الجلسة العامة استنكار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الهجوم التركى على الأراضى السورية، معلناً تقدم مصر والاتحاد الأوروبى ببيان عاجل للاتحاد البرلمانى الدولى بإدانة العدوان.