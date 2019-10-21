أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من شراء أدوية عبر مواقع التواصل: "مغشوشة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التموين: مصر نجحت فى تحقيق اكتفاء ذاتى من إنتاج السكر المحلى بنسبة 80% وزارة التموين تنتهى من دراسة جدوى لإنشاء بورصة للسلع بالتعاون مع البورصة المصرية الدفعة الجديدة بمدرسة الضبعة للطاقة النووية تنتظم فى الدراسة التعليم تنقل معلم كفيف من مدرسة للمبصرين إلى أخرى للمكفوفين بالإسكندرية التعليم تحدد 8 إجراءات لضمان سلامة الطلاب فى الفصول حتى مغادرة المدرسة الصحة تحذر من شراء أدوية عبر مواقع التواصل: مغشوشة ومنتهية الصلاحية الصحة: 20 مليون سيدة انتفعت بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خلال عام 100 مليون صحة: الحالة النفسية تؤثر على الصحة العامة فانظروا للإيجابيات Advertisements الزراعة: إصدار تراخيص مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة مجانا لأبناء الشهداء الزراعة: دورات تدريبة لاستخدام النانو تكنولوجى فى مواجهة أمراض 5 محاصيل الزراعة: لجان تقصى بمناطق الطيور المهاجرة بحثا عن مرض أنفلونزا الطيور الأرصاد: طقس غير مستقر بدءا من الغد وحتى الجمعة وسقوط أمطار تصل لحد السيول القوى العاملة: تعيين 2265 بينهم 46 معاقا بالمنوفية خلال سبتمبر الماضى وزير الرى: مصر وضعت برنامجا لإدارة المياه حتى 2037 باستثمارات 50 مليار دولار انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه بحضور رئيس الوزراء الحكومة: توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين مصر والكويت

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