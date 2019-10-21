مباحث إمبابة تداهم وكر تاجر مخدرات في المنيرة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث إمبابة من ضبط عاطل؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تحريات الرائد محمد بهاء معاون مباحث إمبابة، توصلت إلى أن "فتحي.ا." 39 سنة، عاطل مقيم المنيرة الغربية، سبق اتهامه في قضية (ضرب)، يتاجر في المخدرات متخذا منزله وكرا لتجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه في مسكنه بحوزته كمية من المواد المخدرة، أقر بحيازتها بقصد الاتجار، وهاتف لتسهيل ترويجها، ومبلغ مالي من حصيلة بيعها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.