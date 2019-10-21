دورية أمنية توقع سوداني بـ3 كيلو بانجو في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على سوداني الجنسية؛ لاتهامه بالاتجار مخدر البانجو بأكتوبر.
البداية أثناء مرور النقيب محمد سكر معاون مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بمساكن عثمان، تمكن والقوة المرافقة من ضبط "موسى .ع.ع." 41 سنة، سودانى الجنسية، عاطل مقيم مساكن بيت العائلة، وصل البلاد بتاريخ 23 يوليو 2012 ونتهاء بطاقة اللجوء في 30 أكتوبر من عام 2013.
عُثر بحوزة المتهم على 50 لفافة بداخلهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلوجرامات، هاتف محمول ومبلغ 420 جنيها.
أمام الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، أقر المتهم بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، والهتاف للاتصال بعملائه، والمبلغ حصيلة البيع.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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