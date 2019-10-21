حبس عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة عابدين، اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بعابدين.

تبلغ للمقدم مصطفى البلتاجي، رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، من منيرة محمد، ربة منزل بأنها حال تواجدها بشارع الشيح ريحان دائرة القسم لانتظار إحدى سيارات الأجرة لتوصيلها لمحل سكنها فوجئت باستيقاف سيارة بيضاء اللون وطلب منها قائدها استقلال السيارة صحبته بدعوى توصيلها لمنطقة سكنها وعقب ذلك قام بإيهامها أنه ضابط شرطة وأنها تقوم بالاتجار بالمواد المخدرة وقام بالتعدي عليها بالضرب دون حدوث إصابات واستولى منها على مشغولات ذهبية عبارة عن "3 غويشة، 3 خاتم، سلسلة، مبلغ مالي 300 جنيه وعقب ذلك قام بإنزالها من السيارة أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة السلام أول ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائد أحمد جابر، معاون مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهته بالمعلومات والتحريات اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب انتحال صفة ضابط شرطة.

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله حسن النية "أ.ح" صائغ ومقيم 3 شارع عمار شبرا البلد ـ شبرا الخيمة أول قليوبية، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم والمضبوطات واتهمته بالسرقة.