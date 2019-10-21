"عاقبوا القاصر".. رسالة من ريهام سعيد في حق "شهيد الشهامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالبت الإعلامية ريهام سعيد، بمعاقبة قاتل محمود البنا، المعروف بـ"شهيد الشهامة"، قائلةً: "عاقبوا القاصر خصوصا لو فرق السن شهرين".

وقالت ريهام، في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام": "من عشر سنين دخلت الحبس عند قاتل زينه وقلت له يا حيوان ولقيت هجوم شديد وسخرية.. كنت ببكي و بقول إن دي مش آخر حد ها يموت.. عاقبوا القاصر خصوصا لو فرق السن شهرين كنتوا بتقولوا برنامج عفاريت.. يجب تغيير القانون و فورا".

كان النائب العام قد أحال المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.