- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
طالبت الإعلامية ريهام سعيد، بمعاقبة قاتل محمود البنا، المعروف بـ"شهيد الشهامة"، قائلةً: "عاقبوا القاصر خصوصا لو فرق السن شهرين".
وقالت ريهام، في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام": "من عشر سنين دخلت الحبس عند قاتل زينه وقلت له يا حيوان ولقيت هجوم شديد وسخرية.. كنت ببكي و بقول إن دي مش آخر حد ها يموت.. عاقبوا القاصر خصوصا لو فرق السن شهرين كنتوا بتقولوا برنامج عفاريت.. يجب تغيير القانون و فورا".
كان النائب العام قد أحال المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح، و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
كانت هذه تفاصيل خبر "عاقبوا القاصر".. رسالة من ريهام سعيد في حق "شهيد الشهامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.